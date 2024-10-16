Kocaeli Büyükşehir, toprağı bin bir emekle işleyen ve üreten kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarıma ve çiftçilere verdiği desteklerde, kadın üreticilere ayrı bir önem veriyor. Hayata geçirilen birçok destekleme projesinde kadınlar, üretime katkı sağlaması için teşvik ediliyor. Bu sayede kadın çiftçilerin sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçiriyor.

KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK

Özellikle kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen, “Fikir Sizden, Destek Bizden Projesi”, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ve “Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” başta olmak üzere; mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, modern sera, arıcılık gibi çok sayıda desteklerle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Toprağı bin bir emekle işleyen kadın çiftçiler projelere ilgi gösteriyor ve üretime katkı sağlıyor. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor.

ARICILIK YAPAN KADIN KOOPERATİFİNE ZİYARET

Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla tüm kadın çiftçilerin bu önemli gününü kutladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, kadınların kurduğu Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletti. Ziyarette kooperatif başkanı Meral Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, Halıdere Yalı Mahalle Muhtarı Yalçın Gürsoy ile kadın üreticiler hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesinin arıcılık desteği verdiği kooperatifin, bölgede bal üretimine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Şahin, Başkan Büyükakın’ın dünya kadınlar günü dolayısıyla tebriklerini iletti, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ İLE ÇOK HIZLI YOL ALDIK”

Kooperatif başkanı Deniz ise 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kendilerini unutmayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Çocuk yaştan bu yana arıcılık yapan babasının yanında bu işi öğrendiğini ve genç nesillere aktarmak için kadınlarla birlikte kooperatif kurduklarını söyleyen Deniz, 20 kovanla başladıkları arıcılığa şu an 100’den fazla kovanla devam ettiklerini aktardı. Büyükşehir Belediyesinin arılı kovan ve bal üretimine kadar gerekli olan bütün ekipman desteğini verdiğini belirten Deniz, “Hem tarımı hem de köyümüzü daha da aktif hale getirmek için deniz turizminden de yararlanarak çalışmalara başladık. Kestane ağaçlarının yoğun olduğu bölgemizde, tarımı önce arıcılıkla güçlendirme istedik. Ürettiğimiz kestane ballarını satarak hem kooperatif üyelerimize gelir sağlıyor hem de bal üretimini artırıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin proje desteğiyle çok hızlı bir şekilde yol aldık. Büyükşehir’in bu projesiyle çok daha aktif hale gelmeyi başardık. Kadınlar olarak arıcılığı hem genç nesillere aktarıyoruz hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Bizlere destek veren Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.