Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali’nin ilki GEBZESEM’de gerçekleştiBURSA (İGFA) - Kent genelinde düzenlediği programlarla kadınların ve ailelerin hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Anne Şehir Kadın Festivali gerçekleştirdi. Büyükşehir’in GEBZESEM’de düzenlediği festivale büyük ilgi gösteren Gebzeli kadınlar, çeşitli atölyelerde hünerlerini sergileyip, unutamayacakları bir gün yaşadı. Festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve çok sayıda Gebzeli kadın katıldı.

GEBZESEM’DE UNUTULMAYACAK BİR GÜN

GEBZESEM’de gerçekleşen festivalde çeşitli atölyelere katılan kadınlar unutamayacakları deneyimler yaşadı. Bu bağlamda kadınlar ücretsiz kuaförlük hizmeti alırken, çeşitli atölyelerde ise çiçek buketi, makromeden suple, bileklik, sirke yapımı ve waffle yapımına katıldı. Festivalde kadınlar, “Toksinlerden Arınma Standı’nda” farklı tatlar tadarken, kumda kahve ikramı ile de unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşadı. Ruha şifa müzik dinletisiyle ellerine hint kınası yaptıran ve karikatürlerini çizdirerek mutlu olan kadınlar, kutsal emanetler standında Peygamberimiz Hz. Muhammet ve ashabının emanetlerini görme şansı buldu. Programda katılımcılar atölye etkinliğindeyken çocuklar ise güvenli çocuk oyun alanında doyasıya eğlendi.

SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT

Gebze bölgesinde ikamet eden kadınlar için GEBZESEM’de düzenlenen Anne Şehir Kadın Festivali’nde kadınlar beslenme ve obezite konulu söyleşiye katıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Mustafa Şahin, beslenme ve obezite konulu söyleşisinde, “Bir hastalığı tedavi etmenin en kestirme yolu o hastalığa yakalanmamaktır. O yüzden de egzersize dayalı günlük fiziki aktivitelerinizi üst düzeyde tutmanızı öneriyorum” ifadelerini kullanarak, doğru beslenmenin ve spor yapmanın önemine değindi.

BÜYÜKAKIN: AİLENİN TEMİLİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Başkan Büyükakın festivalde yaptığı konuşmada ailenin önemine dikkat çekerek, “Ailenin temeline dikkat etmek, orada evliliği ayakta tutmak ve güçlendirecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Anne Şehir programımız aslında bunu amaçlıyor. Burada psikososyal destekten diyetisyene, fizyoterapi desteğinden spor okullarına kadar her türlü program sizler için düşünüldü. Şöyle bir söz var, ‘Şehri ihya ve imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz o nesiller, imar ettiğiniz o şehirleri imha ederler.’ Dolayısıyla bizler kadın ve aileleri güçlü tutmalıyız” açıklamasını yaptı.

“GÜÇLÜ TOPLUM İÇİN GÜÇLÜ AİLE”

Büyükşehir’in Kocaeli’de yaşayan tüm kadınlara yönelik düzenlediği kadın festivali yoğun bir katılım gerçekleşti. Festivale katılan Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Kocaeli’de böyle güzel bir anne şehir festivali düzenlemesinden dolayı son derece mutluyum. Önce kadınların güçlü olması gerek. Sonra güçlü aile ve güçlü yeni bir nesil yetişecek. Türkiye’miz için güçlü kadınlar görüyorum ve bu güçlü kadınların da Allah’ın izniyle güçlü evlatlar yetiştireceğine inanıyorum. Onun için sizler mutlaka kendinizi iyi hissetmek için spor yapın, sağlıklı beslenin ve meslek edindirme eğitimlerinde bulunun” dedi.

“MUTLU AİLELER İÇİN MUTLU KADINLAR”

Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu ise yaptığı konuşmada, ‘’Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir kadın mutluysa ailenin her bireyi daha mutlu ve daha huzurlu olur. Ailemizin ana direği kadınlarımızdır. Biz de kadınlarımızın mutlu olması için her bir sorunu ve her bir talebi titizlikle değerlendiriyoruz” ifadesine yer verdi.

KADINLARDAN BÜYÜKAKIN’A FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivale büyük ilgi gösteren kadınlar, çeşitli atölyelere katılarak önemli deyimler kazandı. Festivalde protokol üyeleri stantları da gezdi. Kadınlar, Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek festivalin tekrarlanmasını talep etti. Anne Şehir Kadın Festivali, İzmit bölgesinde ikamet eden kadınlar için ise 9 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Oyuncu ve program sunucusu Ceyda Düvenci ile alanında deneyimli kitapları olan eğitimci ve yazar Dilek Cesur’un katılacağı program, saat 12.00’de başlayacak ve 20.30’a kadar devam edecek.