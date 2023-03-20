Kadın girişimciler el emeği göz nuru doğal ürünlerinin satışını AVM’de kurulan stantlarda gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilip birçok alanda desteklenen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifleri ürünlerinin satışına devam ediyor.

AVM’de açılan stantta Hanımelller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Üretim ve İşletme Kooperatifi, İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kögbalder(Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri) ve Görme ve İşitme Engelliler Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

ÇOCUKLARDAN DOĞAL ÜRÜNLERE İLGİ

Bin bir emekle işlenen el emeği göz nuru ürünlere vatandaşların yoğun ilgisi olurken özellikle çocuklar amigurumi oyuncaklara ilgi gösterdi.

El sanatları ürünlerinin ve oyuncakların yoğun olduğu satış stantlarında geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan birbirinden güzel aksesuar ürünleri göz kamaştırdı. El örgülerinin yanı sıra bir birinden güzel el emeği göz nuru birçok ürünün satışı 2 gün boyunca gerçekleştirildi.

Stantta satış yapan dernek üyeleri 2 gün boyunca el emeği ile üreterek hazırladıkları doğal ürünleri satarak kendi bütçelerine katkı sağlamış oldular. Kadınların üretim alanında pay sahibi olmaları ve kendi ürünlerini pazarlamalarını amaçlayan kadın girişim dernekleri kadının üretimde daha çok söz sahibi olmasını amaçlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de her alanda desteklediği kadın girişimciler dernekleri üretimlerini rahatça yaparak yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açılan stantlarda ürünlerini satabilme imkânı bulmaktadır.