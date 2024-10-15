Kocaeli Büyükşehir, şehrin yarım asırlık hayali Kartepe teleferiğiyle kadın muhtarlara, Derbent ve Kuzuyayla arasında eşsiz bir deneyim yaşattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda bir araya gelen kadın muhtarlar, Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiğiyle Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşadı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda bir araya gelen Kocaeli’deki kadın muhtarlar, teleferikle zirveye çıkarak, Kartepe’nin doğal güzelliklerini görme imkanı buldu. Derbent’ten teleferiğe binerek, Kuzuyayla Tabiat Parkı’na uzanan keyifli bir deneyim yaşayan muhtarlar, yolculuk boyunca Kartepe’nin eşsiz manzarasını kuşbakışı seyretti, sık sık fotoğraf çekti. Hizmete girdiğinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Kartepe Teleferik gezintisiyle güzel bir gün geçiren kadın muhtarlar, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gezinti yaparak, yorgunluk attı.

KADIN MUHTARLARDAN TELEFERİĞE TAM NOT

Kartepe teleferiğiyle güvenli bir şekilde doğal güzellikleri seyrederek eşsiz bir deneyim yaşadıklarını dile getiren kadın muhtarlar, böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, 35 yıldır bu camianın içinde olduğunu belirterek, Kocaeli’nin 50 yıllık özleminin nihayet sona erdiğini belirtti.

Yeşili ve doğası ile bir harika bir şehir olan Kocaeli’de Kartepe teleferiği ile zirveye çıkmanın çok büyük bir keyif olduğunu vurgulayan Saral, “50 yıllık hayalin gerçekleşmesi Tahir Büyükakın başkanımıza nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Buradan Uludağ’a gitmek yerine, yakın olmasından dolayı İstanbul başta olmak üzere çevre illerdekiler Kartepe’ye geliyor. Bundan dolayı teleferik herkes için çok güzel ve çok keyifli bir hizmet oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“KARTEPE’NİN YEŞİLLİĞİ DAHA DÜZEL GÖRÜNÜYOR”

İzmit Muhtarlar Dernek Başkanı ve İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Bize böyle bir imkanı sunmaları gerçekten güzel bir jest oldu. Herkesin teleferiğe gelip binmesini, bu güzelliği görmesini arzu ediyorum. Yeşilliği aşağıdan herkes görüyor ama yukarıdan daha güzel görünüyor. Güzel bir deneyim oldu. Tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“KORKUMU YENDİM, HERKESE TAVSİYE EDİYORUM”

İzmit Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka ise yüksekten korktuğu için ilk hizmete girdiğinde teleferiğe binemediğini ifade ederek, “Korkumu yenerek teleferiğe bindim. Hoşuma gitti. Çok harika. Şu yeşillik, göl manzarası nefis. Herkesin binmesini tavsiye ederim Tahir Büyükakın Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

İzmit Kadıköy Mahalle Muhtarı Melda Okur, teleferiğin Kocaeli’de turizmi daha da geliştireceğine inandığını belirterek, “Bizim için çok güzel ve heyecanlı bir deneyim oldu. Bu hizmeti bizlere kazandırdığı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine çok teşekkür ederim.” dedi.

“UZUN YILLARDIR BEKLENEN BİR HİZMETTİ”

İzmit Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir’e teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Kocaeli, küçük İstanbul gibi, çok uzağa gitmemize gerek yok. Bursa’ya gidip teleferik özlemini gidereceğinize, bunu Kartepe’de rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Uzun yıllardır beklenen bir hizmetti. Bu yüzden Tahir Büyükakın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet. Kocaeli’ni yukarıdan görmek daha bir hoş.” Kartepe Ataevler Mahalle Muhtarı Neslihan Sevim de Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ile uyum içinde çalışarak, ilçeye çok güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Bu hizmetlerin en önemli olan teleferik projesinin bölgedeki turizmi daha da canlandıracağını aktaran Sevim, “Göl manzarası ve doğal güzelliklerle dolu güzel bir yolculuk yaptık. Çok mutlu olduk. Hizmetlerinden dolayı Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”