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Kış mevsimine güçlü iş makinesi ve ekipmanlarla giren Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolların sürekli açık olmasını sağlarken Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri de kırsalda bu çalışmalara destek veriyor.

Kış mevsimine güçlü iş makinesi, araç ve ekipmanlarla giren Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolların kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla yüksek kesimlerde yolların açık olduğu ve vatandaşların her hangi bir olumsuzluk yaşamadığı belirtildi. Karla mücadeleye kırsalda destek veren A Takımı, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için yüksek kesimlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kazır kıra olarak Kocaeli’nin belirlenen bölgelerinde iş makineleri ve araçlarla kar yağışına karşı gündüz ve gece olmak üzere 24 saat nöbet tutuyor.