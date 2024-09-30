Kocaeli Büyükşehir, kentsel dayanıklılığı artırmak, çevresel sürdürülebilirliği ve refahı iyileştirmek için Kentsel İnovasyon Çalıştayı düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üyesi olduğu Dünya Büyükşehirler Birliği (Metropolis) ortaklığıyla Guangzhou Kentsel İnovasyon Enstitüsü ve Penn Enstitüsü koordinasyonunda Civitas Novus-Kentsel İnovasyon Çalıştayı düzenledi. Sekapark Otel Körfez Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştay,

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın AB Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi dairelerinin temsilcileri, Penn Enstitüsü Küresel Programlar Bölüm Müdürü Amanda Lloyd ve Guangzhou Enstitüsü Kentsel Inovasyon Bölüm Direktörü Nicholas You katıldı.

5 KONU BAŞLIĞI ELE ALINDI

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dayanıklılığı artırmak, çevresel sürdürülebilirliği ve refahı iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Dünya Büyükşehirler Birliği (Metropolis) ortaklığıyla Civitas Novus-Kentsel İnovasyon Çalıştayı düzenledi. İklim değişikliği, doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi günümüz dünya sorunlarına değinilerek, kentlerin yeniden tasarlanmasının konuşulduğu çalıştayda Yeniliğe Değer Vermek, Fikir Akışını Sağlamak, Kentin Geleceğini Yeniden Düşünmek, Yeniliklerin Kente Uygulanması ve Değişen Paradigmalar adlı 5 konu başlığı ele alındı. Projenin pilot şehri Kocaeli’nde yapılacak olan olumlu analizler sonucunda diğer kentlerde de benzer uygulamalar yapılacak.

CİVİTAS NOVUS NEDİR?

Civitas Novus, şehirlerin ve bölgelerin yerel inovasyon ekosistemlerini ölçmek ve merkezi yönetim inovasyon stratejilerinin fırsat ve kısıtlarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir değerlendirme aracıdır.