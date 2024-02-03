Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası geniş bir katılım ve coşkuyla tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda genç dövüşçüler kemer ödülü için kıyasıya mücadele etti.KOCAELİ (İGFA)-
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Karma dövüş sporları etkinliklerine büyük destekler veren Büyükşehir, ülke çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda Türkiye'den ve yurt dışından önemli sporcular ringe çıktı.
ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM
Türkiye'den 40, farklı ülkelerden 8 yabancı olmak üzere toplam 48 sporcunun boy gösterdiği Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’na Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, kick boks kulüplerinin yönetici ve antrenörleri ile çok sayıda kick boks sever katıldı. Altay Fight Arena kurucusu ve Milli Takım Antrenörü İsmail Altay desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
KAĞITSPORLU ŞEYMANUR KEMERİ ALDI
Heyecanın doruklara ulaştığı kick boks şampiyonasında müsabakalar kıran kırana geçti. 16 alt ve 8 profesyonel olmak üzere 24 müsabakanın yapıldığı şampiyonada 48 dövüşçü tüm yeteneklerini sergileyerek ringin tozunu attırırken izleyiciler ise birbirinden çekişmeli karşılaşmaları nefeslerini tutarak takip etti. 54 kiloda İranlı rakibi Yeganeh Boulaghı ile karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şeymanur Tok kemer ödülünü almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen müsabakalarda kazananlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
ALTAY FİGHT ARENA
54 Kilo Şeymanur Tok (Türkiye) - Yeganeh Boulaghı (İran)
Kazanan Şeymanur Tok
67 Kilo Oğuzhan Bozkurt (Türkiye) - Azamat Tohtamyshov (Türkmenistan)
Kazanan Oğuzhan Bozkurt
56 Kilo Tuğçe Fedakartürk (Türkiye) - Fatemeh Rajaei (İran)
Kazanan Tuğçe Fedakartürk
63 Kilo Savaş Daştan (Türkiye) - Ali Quliyev (Azerbaycan)
Kazanan Savaş Destan
86 Kilo Seyit Ali Civan (Türkiye) - Armin Mohammadpor (İran)
Kazanan Armin Mohammadpor
91 Kilo Hasan Çetin (Türkiye) - Hasan Ahmed El Hac (Suriye)
Kazanan Hasan Çetin
72 Kilo Alpaslan Aslancı (Türkiye) - İraj Moradi (İran)
Kazanan İraj Moradi
92 Kilo Muammer Can Eker (Türkiye) - Mehran Barari (İran)
Kazanan Muammer Can Eker
ALT MAÇLAR
Genç Kadın 55 Kilo Sude Kıbıcı ile Eylül Arinna Hamiş
Kazanan Eylül Arinna Hamiş
Genç Kadın 57 Kilo Sümeyya Hatun Yamalı ile Ülkü Şevval Tekdal
Kazanan Ülkü Şevval Tekdal
Genç Kadın 48 Kilo Kevser Boztepe ile Tuana Soy
Kazanan Tuana Soy
Genç Kadın 54 Kilo Şimal Sulu ile Hilal Tacal
Kazanan Hilal Tacal
Genç Erkek 54 Kilo Efe Hayta ile Taha Göktuğ Kiriş
Kazanan Taha Göktuğ Kiriş
Genç Erkek 71 Kilo Harun Baran ile Ömer Faruk Yamalı
Kazanan Ömer Faruk Yamalı
Genç Erkek 71 Kilo Ali Hacı Musa ile Metehan Demirci
Kazanan Ali Hacı Musa
Genç Erkek 86 Kilo Muhammet Ali Gümüş ile Mehmet Salih Demir
Kazanan Mehmet Salih Demir
Büyük Kadın 57 Kilo Aslı Eryılmaz ile İkbal Çalışkan
Kazanan Aslı Eryılmaz
Genç Erkek 72 Kilo Barış Can Açışlı ile Emir Bölük
Kazanan Barış Can Açışlı
Genç Kadın 65 Kilo Tuana Çiftçi ile Saadet Altınbaş
Kazanan Saadet Altınbaş
Büyük Erkek 57 Kilo Servet Güngör ile Abdüssettar El Hac
Kazanan Abdüssettar El Hac
Büyük Erkek 72 Kilo Mustafa Tongaz ile Ferdi Altınbaş
Kazanan Ferdi Altınbaş
Büyük Erkek 75 Kilo Furkan Menteş ile Kaan Şahin
Kazanan Furkan Menteş
Genç Erkek 57 Kilo Bünyamin Özdemir ile Alper Yaylak
Kazanan Alper Yaylak
Genç Erkek 63 Kilo Adar Ceyhalı ile Elyese Baran
Kazanan Elyese Baran