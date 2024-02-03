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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası geniş bir katılım ve coşkuyla tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda genç dövüşçüler kemer ödülü için kıyasıya mücadele etti.KOCAELİ (İGFA)-

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor. Karma dövüş sporları etkinliklerine büyük destekler veren Büyükşehir, ülke çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda Türkiye'den ve yurt dışından önemli sporcular ringe çıktı.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

Türkiye'den 40, farklı ülkelerden 8 yabancı olmak üzere toplam 48 sporcunun boy gösterdiği Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’na Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, kick boks kulüplerinin yönetici ve antrenörleri ile çok sayıda kick boks sever katıldı. Altay Fight Arena kurucusu ve Milli Takım Antrenörü İsmail Altay desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

KAĞITSPORLU ŞEYMANUR KEMERİ ALDI

Heyecanın doruklara ulaştığı kick boks şampiyonasında müsabakalar kıran kırana geçti. 16 alt ve 8 profesyonel olmak üzere 24 müsabakanın yapıldığı şampiyonada 48 dövüşçü tüm yeteneklerini sergileyerek ringin tozunu attırırken izleyiciler ise birbirinden çekişmeli karşılaşmaları nefeslerini tutarak takip etti. 54 kiloda İranlı rakibi Yeganeh Boulaghı ile karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şeymanur Tok kemer ödülünü almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen müsabakalarda kazananlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

ALTAY FİGHT ARENA

54 Kilo Şeymanur Tok (Türkiye) - Yeganeh Boulaghı (İran)

Kazanan Şeymanur Tok

67 Kilo Oğuzhan Bozkurt (Türkiye) - Azamat Tohtamyshov (Türkmenistan)

Kazanan Oğuzhan Bozkurt

56 Kilo Tuğçe Fedakartürk (Türkiye) - Fatemeh Rajaei (İran)

Kazanan Tuğçe Fedakartürk

63 Kilo Savaş Daştan (Türkiye) - Ali Quliyev (Azerbaycan)

Kazanan Savaş Destan

86 Kilo Seyit Ali Civan (Türkiye) - Armin Mohammadpor (İran)

Kazanan Armin Mohammadpor

91 Kilo Hasan Çetin (Türkiye) - Hasan Ahmed El Hac (Suriye)

Kazanan Hasan Çetin

72 Kilo Alpaslan Aslancı (Türkiye) - İraj Moradi (İran)

Kazanan İraj Moradi

92 Kilo Muammer Can Eker (Türkiye) - Mehran Barari (İran)

Kazanan Muammer Can Eker

ALT MAÇLAR

Genç Kadın 55 Kilo Sude Kıbıcı ile Eylül Arinna Hamiş

Kazanan Eylül Arinna Hamiş

Genç Kadın 57 Kilo Sümeyya Hatun Yamalı ile Ülkü Şevval Tekdal

Kazanan Ülkü Şevval Tekdal

Genç Kadın 48 Kilo Kevser Boztepe ile Tuana Soy

Kazanan Tuana Soy

Genç Kadın 54 Kilo Şimal Sulu ile Hilal Tacal

Kazanan Hilal Tacal

Genç Erkek 54 Kilo Efe Hayta ile Taha Göktuğ Kiriş

Kazanan Taha Göktuğ Kiriş

Genç Erkek 71 Kilo Harun Baran ile Ömer Faruk Yamalı

Kazanan Ömer Faruk Yamalı

Genç Erkek 71 Kilo Ali Hacı Musa ile Metehan Demirci

Kazanan Ali Hacı Musa

Genç Erkek 86 Kilo Muhammet Ali Gümüş ile Mehmet Salih Demir

Kazanan Mehmet Salih Demir

Büyük Kadın 57 Kilo Aslı Eryılmaz ile İkbal Çalışkan

Kazanan Aslı Eryılmaz

Genç Erkek 72 Kilo Barış Can Açışlı ile Emir Bölük

Kazanan Barış Can Açışlı

Genç Kadın 65 Kilo Tuana Çiftçi ile Saadet Altınbaş

Kazanan Saadet Altınbaş

Büyük Erkek 57 Kilo Servet Güngör ile Abdüssettar El Hac

Kazanan Abdüssettar El Hac

Büyük Erkek 72 Kilo Mustafa Tongaz ile Ferdi Altınbaş

Kazanan Ferdi Altınbaş

Büyük Erkek 75 Kilo Furkan Menteş ile Kaan Şahin

Kazanan Furkan Menteş

Genç Erkek 57 Kilo Bünyamin Özdemir ile Alper Yaylak

Kazanan Alper Yaylak

Genç Erkek 63 Kilo Adar Ceyhalı ile Elyese Baran

Kazanan Elyese Baran