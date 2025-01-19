Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuz Gençlik Merkezleri, 2024 yılında 14 bin 797 öğrenciye ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’deki gençlerin ihtiyaçlarını atölyeler, etkinlikler, geziler ve sosyal sorumluluk projeleri ile tek çatı altında karşılayan Kılavuz Gençlik Merkezleri, 2024 yılında 14 bin 797 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Kocaeli’nde yaşayan gençlerin sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılında gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Büyükşehir, Gençlik Merkezleri’nde de gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

15 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; içerisinde kütüphane, derslik, bilişim sınıfı, bilim-deney, müzik ve sanat atölyesi, rehberlik, divaniye, playstation, masa tenisi odası ve ikram alanı bulunan Kılavuz Gençlik Merkezleri’ni gençlerin hizmetine sundu. Büyükşehir’in gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu Gençlik Merkezleri’nden 2024 yılında sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler ve sosyal etkinlikler kapsamında 14 bin 797 öğrenci faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu kamp programları, içerdiği etkinliklerle diğer merkezler tarafından parmakla gösteriliyor. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe olan Kılavuz Gençlik Kamplarında misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde Diriliş 1-2-3, Kerpe ve Kumcağız Gençlik Kampı olmak üzere 5 kamp gerçekleştirirken kamplardan 900 öğrenci faydalandı.

Gençlik Merkezleri, 2024 yılında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle geleceğimizin teminatı olan gençlere kılavuz oldu. Bi Kitap Bi Konuk söyleşileri hayatı ve insanı tanıma yolunda gençlere tecrübe kazandırdı. 2024 yılında gerçekleştirilen Bi Kitap Bi Konuk söyleşilerinde Yazar Okay Tiryakioğlu, Merve Özcan ve Birsen Ekim Özen öğrencilerle buluşurken söyleşilere 220 öğrenci katılım sağladı.