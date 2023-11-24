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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hanede 5 kişi ve üzeri ikamet eden abonelerine, hanede yaşayan kişi sayısına göre su fiyatlandırmasında kademe uygulamasına devam ediyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen Kocaelililer, işlemlerini çevrim içi kolay şekilde yapabiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de 921 bin abone ile 2 milyonu aşkın nüfusa sağlıklı ve kaliteli içme suyu ve atık su hizmeti veren İSU Genel Müdürlüğü, suyun tasarruflu kullanımını teşvik etmek amacıyla uygulanan kademeli fiyat uygulaması, İSU Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Birinci Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar ile birlikte hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlendi.



Hanede yaşayan kişi sayısı ile birlikte tüketim oranının artması sebebiyle vatandaşların artan tüketimleri göz önünde bulundurularak 5 kişi ve üzeri ikamet eden aboneler 12 metreküpe kadar 1. kademe su fiyat tarifesinden ücretlenecek. Toplamda 125 bin hanenin uygulamadan faydalanması bekleniyor.

Daha fazla abonenin faydalanması beklenilen uygulamada başvurular devam ediyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen aboneler, işlemlerini çevrim içi kolay şekilde yapabiliyor.

KİŞİ SAYISINA GÖRE KADEME DURUMU DEĞİŞİYOR

Hanede 5 kişi ve üzeri ikamet eden aboneler 2. kademe fiyat tarifesine 12 metreküp ve üzeri kullanımlarda geçecek. Bu kapsamda; hanede 5 kişi ikamet edenler 12 metreküp, 6 kişi yaşayanlar 14 metreküp, hanede 7 kişi ve üzeri yaşayan aboneler ise 15 metreküp kullanımdan sonra 2. kademe uygulamasına geçecekler.

Hanede 1 ile 4 kişiye kadar ikamet eden abonelerde mevcut tarifelerinde bir değişiklik olmayacak. 10 metreküp kullanımdan sonra 2. kademe fiyat tarifesinden ücretlendirilmeye devam edecek.

İSU.GOV.TR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde hayata geçirilen su fiyatlarında kademe uygulamasında abonelere yönelik kolaylıklar sunuluyor. Hanede 5 kişi ve üzeri yaşayan aboneler, şubeye gitmeden de www.isu.gov.tr adresi üzerinden “Sanal Şube”/ “Abonelik İşlemleri”/ “Kademe Değişiklik Talebi” adımlarını takip ederek kolaylıkla işlemlerini tamamlayabiliyor. Böylelikle aboneler, kademeli fiyat uygulamasından şubeye gitmeden de web sitesi üzerinden çevrim içi (online) olarak işlemlerini kolayca yapabiliyor.