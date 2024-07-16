Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin A Takımı ekipleri, Gölcük ve Başiskele ilçesinde köprü korkuluklarının onarımını ve boyasını yaparak güzel bir görünüme kavuşturduKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hızlı bir şekilde çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyor.

Bu kapsamda kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla sahada olan Büyükşehir’in A Takımı ekibi; kırsal mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, ibadethane, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarının yeniden yapımını ve tadilatı işlerini tamamlayarak halkın hizmetine sunuyor. Ekipler son olarak Gölcük ve Başiskele ilçesinde köprü korkuluklarının onarımı ve boyası yaparak güzel bir görünüme kavuşturdu.

KÖPRÜLER PIRIL PIRIL OLDU

Gölcük Ümmiye Mahalle Muhtarı Vahit Kanpara ve Başiskele Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, mahallelerindeki köprülerin yıpranan korkuluklarının onarılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talepte bulundu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekipleri, Gölcük Ümmiye Mahallesi Kanpara mevkisindeki köprü korkuluklarının zamanla yıpranarak yerinden çıkan demir aksamlarını kaynak yaparak sağlamlaştırdı. Daha sonra boya işlemi yapıldı ve çevre temizliğinin ardından köprü pırıl pırıl hale getirildi.

Ekiplerin ikinci adresi Başiskele Doğantepe Mahallesi ile Fatih Mahallesini bağlayan Kirazdere Köprüsü oldu.

Bir aracın geçerken çarpması sonucu hasar alan köprü korkuluklarını onaran ekipler daha sonra boyama işlemi gerçekleştirdi. Yaya ve araçlar tarafından yoğun olarak kullanılan köprüler, yapılan çalışmalarla hem sağlamlaştırıldı, hem de güzel bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.