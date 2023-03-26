Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında Yeşilova bölgesindeki trafik yükü hafifleyecekKOCAELİ (İGFA) - İnşa ettiği köprü, yol ve kavşaklar ile kent trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağlarına bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi’ne start verdi. Büyükşehir ekipleri şu anda İskefiye Caddesi, Otoyol kenarı ve DSM imalatlarını yapıyor. İskefiye Caddesi’nde zemin tespiti deneme kazıkları çakan, toprak sıyırma ve kazı işlerine devam eden Büyükşehir, otoyol güvenliği için şantiye sahasının otoyol cephesine bakan kısmında ise tel çit montajı yaptı.

D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerinden geçecek iki adet köprülü kavşak ile yapılacak trafik düzenlemeleri ile Kandıra yolundaki trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Sinyalize kavşağın kaldırılmasıyla transit geçişin sağlanacağı yeni düzenleme ile trafik ışıklarında beklenmeden transit geçiş yapılabilecek.

AÇIK OTOPARK YAPILACAK

Kandıra veya İzmit istikametinden gelen araçlar köprülü kavşakları kullanarak Yeşilova ve Solaklar Karadenizliler Mahalleri’ne kolaylıkla beklemeden geçiş yapabilecek. Proje kapsamında ayrıca yol genişletme ve açık otopark alanı da yapılacak.

D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerine iki adet köprülü kavşak yapılacak. Kandıra istikametinden gelişte ve Yeşilova Mahallesi’nden Solaklar Karadenizliler Mahallerine geçişin sağlanacağı köprülü kavşak 40 metre uzunlukta; İzmit istikametinden gelişte Yeşilova Mahallesine geçişi sağlayacak köprülü kavşak ise 55 metre uzunlukta inşa edilecek.