Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Sanat ve Turizm sezon açılışında Kocaeli Ansiklopedisi, Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir sahne sunumuyla tanıtıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Sanat ve Turizm Sezonu ile kent hafızasına önemli katkı sunan Kocaeli Ansiklopedisi’nin tanıtımı düzenlenen bir programla yapıldı.

Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş bir sahne sunumuyla gerçekleştirilen programa kentin kültür, sanat, siyaset ve akademik çevrelerinin önde gelen isimleri katıldı.

Sezon açılışı ve Kocaeli Ansiklopedisi’nin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kentimizin hafızasına önemli katkı sunan Kocaeli Ansiklopedisi’ni, Cumhuriyetimizin 100. yılına, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimize armağan ediyorum” dedi. Bu sözleri salonda büyük alkış alan Başkan Büyükakın, önümüzdeki sezonda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek kültür-sanat hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN EV SAHİPLİĞİNDE

Sezon açılışı ve Kocaeli Ansiklopedisi’nin tanıtımı öncesinde Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında konuklar için kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından Akçakoca Salonu’ndaki programa geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğindeki organizasyona AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Mustafa İsen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Dr. Hasan Aydınlık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Kocaeli’nin yetiştirdiği ve Türkiye’nin en önemli bestekârlarından olan Amir Ateş, sanatçı Şükriye Tutkun, İzmit eski Belediye Başkanı Erol Köse, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, Kocaeli Ansiklopedisi Yürütme ve Danışma Kurulu’nun akademisyen üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHRİN GELECEĞİ AÇISINDAN GURUR VERİCİ

Açılışta son konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptı.

Kocaeli Kültür Sanat ve Turizm Sezon açılışı ve Kocaeli Ansiklopedisi tanıtımına katılan konuklara seslenen Başkan Büyükakın, “Böyle bir organizasyonda salonun tamamen dolu olması şehrin geleceği açısından gurur vericidir” dedi.

Başkan Büyükakın konuşmasında Kocaeli Ansiklopedisi’nin tanıtımını yaptı.

Kocaeli Ansiklopedisi ile kentin hafızasına yeni sayfaların açıldığını kaydeden Başkan Büyükakın, “Kocaeli Ansiklopedisi kentin kültürünü, sanatını, bu şehre damga vurmuş isimlerini, simgelerini, sembollerini, hatıralarını, hafızasını bu şehre dair her şeyi içine almaya çalışan bir çalışmadır. Şehir Ansiklopedisi ile kültür, sanat ve turizm sezonunu açmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

3 CİLT, 3474 SAYFA, 230 AKADEMİSYEN VE 1071 MADDE

Başkan Büyükakın, Kocaeli Ansiklopedisi’nin içeriği hakkında bilgi verdi. Ansiklopedinin 1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluştuğunu kaydeden Başkan Büyükakın, 230 akademisyen ve yerel tarihçinin Kocaeli'nin tarihten bugüne gelen tüm dinamik ve beşeri değerlerini gelecek nesillere aktarmak için büyük emek sarf ettiğini ifade etti.

Konukların büyük bir ilgiyle takip ettikleri gecede başarılı moda tasarımcısı Dinçer Sigalı'nın tasarımlarını yaptığı "Dört Mevsim Kocaeli" temalı bir de defile düzenlendi. KO-MEK usta öğreticilerinin diktiği kıyafetlerden oluşan defile, sahne sunumuna ayrı bir anlam ve renk kattı.