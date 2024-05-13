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Hayvan sahiplerinin Modern Hayvan Pazarında yer alan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için 0262 318 00 0 /Dahili (6009)’u arayarak bilgi alınabilecek.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen vatandaşlar için ön kayıtları almaya başladı KOCAELİ (İGFA) - Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyenler için ön kayıtlar alınmaya başlandı.

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