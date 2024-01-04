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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansları 2023 yılında da Kocaeli’de adeta mekik dokudu. 30 adet mavi ambulansla 48 bin 490 kişiye hizmet verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, 2023 yılında da vatandaşlara hizmet verdi. Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası olan 153’ü aramanın yeterli olduğu hizmetten geride bıraktığımız yılda 48 bin 490 kişi yararlandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Büyükşehir, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce sunulan “Hasta Nakil Ambulans Hizmeti” kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2023 yılında da devam eden anlamlı hizmet için, vatandaşların 24 saat önceden 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni araması yeterli. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar en kısa sürede adrese ulaşıyor.

2023 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 490 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.

İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2023 yılında 1 bin 76 kişiye il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

EK GÖREVLER

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de görev alıyor. 2023 yılında spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde 2 bin 142 ek görev hizmeti verildi. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Biriminden hastane randevularınızı gidiş ve dönüş olmak üzere, en az 24 saat önceden Büyükşehir 153 hattına bildirilmesi gerekmektedir.