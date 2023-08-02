Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı yapım çalışmalarının çevresindeki şerit genişletildi ve durak cebi tamamlandı, yayalar için kaldırım imalatı yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı'ndaki çalışmalarında çevresinde şeridi genişletti.

Böylece Ankara Caddesi 2 şeride çıkarılırken, Gazanfer Bilge Bulvarı ise 4 şerit oldu.

Yayaların ve araçların daha rahat bir şekilde kullanımı için yapılan çalışmalar kapsamında yolda binder asfalt serimi tamamlandı. Yaya kaldırımları için mineral bordur imalatları yapılıyor. 350 metre uzunluktaki şerit genişletme çalışmaları trafiği rahatlatırken yayalar içinde yeni süpürge beton kaldırım ve Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde durak cebi yapıldı.