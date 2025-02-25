Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Minik Kalpler Ramazanı Karşılıyor” etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, etkinlik boyunca hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu iş birliğinde “Minik Kalpler Ramazanı Karşılıyor” etkinliği düzenledi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte minik kalpler Ramazan’ın coşkusunu yaşadı.

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan da çocuklara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gerçekleştirilen programda çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir, Ramazan ayının ruhunu eğlenceli etkinliklerle minik kalplere yaşatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen“Minik Kalpler Ramazanı Karşılıyor” etkinliğinin ikincisi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma Kocaeli birincisi AbdulkadirTopdağ’ın tilaveti ile başladı. Ardından TRT çocuk programcısı ve tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül sahne aldı. Goncagül’e etkinlik boyunca gölge oyunu karakterlerinden Karagöz eşlik etti. Çocuklar kendileri için hazırlanan jonglör, kukla, sahne akrobasi gösterileriyle doyasıya eğlendi.