Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Güvenliği Komisyonu, trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek amacıyla motosiklet dernek ve kulüpleriyle toplantıda bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek amacıyla motosiklet dernek ve kulüpleri ile toplantı yaptı.

Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü; taşıt sahipliği, kaza istatistikleri ve türlere göre ilişkilerini içeren analiz çalışmaları kapsamında ulaşım türlerine göre yapılan analizler sonucu motosiklet son yıllarda kullanımı hızla artan ulaşım araçlarından biri olduğu tespit edildi.

TÜİK verilerine bakıldığında Kocaeli’de Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlardan yüzde 56,3’ünü otomobil, yüzde 14,7'sini motosiklet oluşturuyor. Bu durum Büyükşehir Belediyesi’ni harekete geçirdi.

Artan kurye hizmetleri, zaman ve yakıt tasarrufu ile kapladığı hacim alanı park yeri açısından sağladığı kolaylıklar ve sürüş keyfi trafikte motosiklet kullanımına olan talebi de aynı oranda artırdı. Artan motosiklet sayısıyla beraber motosiklet kazalarında da artış görülünce Trafik Güvenliği Komisyonu konuyu gündemine aldı. Bu kapsamda motosiklet dernek ve kulüpleri ile toplantıda bir araya gelindi.

ÖNLEMLER BELİRLENDİ

Motosiklet kullanıcılarının trafik güvenliği açısından değerlendirilmesi, trafikte farkındalık ve bilinç artırılması, trafikte meydana gelen kazaların maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi ve kazalara karşı alınacak önlemlerin konuşulması amacıyla yapılan toplantıya çeşitli dernek ve kulüplerden çok sayıda kişi katıldı.