Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen “Nehrin Çocukları Risklere Karşı Projesi’nde” 6 Şubat depremini yaşamış öğrencileri ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli halkının deprem konusunda eğitim almasına büyük önem veren ve bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi ile 7’den 70’e herkesi afetlere karşı bilinçlendiren Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde afetle ilgili yürütülen projelere de tam destek veriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir, TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘’Nehrin Çocukları Risklere Karşı Projesinin’’ Kocaeli ayağında il dışından gelen öğrencilere deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitim verdi.

AFET BİLİNCİ AŞILANDI

Yürütücülüğünü Adapazarı Cengiz Topel İlkokulu adına Güzin Erci’nin üstlendiği proje, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana illerinde 6 Şubat depremini yaşamış 13 misafir öğrenci ve öğretmenler olmak üzere toplamda 60 kişilik bir katılımcı gruptan oluştu. Bu kapsamda 6 gün boyunca 22 farklı etkinliğin gerçekleştiği projede katılımcılara afet bilinci aşılandı.

BİLİMSEL GEZİLER DÜZENLENDİ

“Nehrin Çocukları Risklere Karşı Projesi” ile öğrencilere afet risklerine karşı bilimsel geziler, psikolojik ve sanatsal faaliyetler, nesnelerin interneti, sanal müze gezisi, teknolojik uygulamalar, deneysel çalışmalar ve materyal tasarımları gibi etkinlikler hazırlandı. Bu etkinlikler kapsamında su baskınları ve heyelanların oluş nedenleri, sebepleri ve alınması gereken tedbirler, doğada kaybolmuş birinin arama ve kurtarma çalışmalarında nasıl yollar izleneceği ve acil durum işaretleri hakkında hedef kitlenin yaş grubuna hitap eden uygulamalı oyunlar doğa ortamında gerçekleştirildi.

GÜVENLİ YAŞAM ODASI ANLATILDI

Projenin Kocaeli ayağında deprem bölgelerinden gelen öğrenci ve öğretmen grubunu ağırlayan Büyükşehir, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde katılımcılara deprem bilincinin kazanılması konusunda uygulamalı eğitim verdi. Ev içinin depreme hazırlanması, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili detaylı bilginin verildiği projede son olarak “Güvenli Yaşam Odası” uygulamalı ve eğitici oyunlarla anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere katılım belgesi, toprakla deprem bilinci kitapçığı ve afetlere hazırım oyunu hediye edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 projeleri işbirlikleriyle doğaya ve ekosisteme faydalı olmaya devam edecek.