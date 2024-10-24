Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Şehit Emrah Sapa Ortaokulu'nda bahçeye yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Şehit Emrah Sapa Ortaokulunda hayata geçirilen "Hep Birlikte Geleceğe Pedallıyoruz" projesi kapsamında bahçeye yerleştirilen 3 adet çift pedallı sabit bisikleti ders aralarında kullanan öğrenciler, pedal çevirerek hem spor yapıyor hem de elektrik enerjisi üreterek okul bahçesinin aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre projeyle, öğrencilerin hem spor yapmalarının sağlanması hem de yenilenebilir enerji farkındalıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bisikletlere monte edilen ölçüm cihazları sayesinde öğrenciler ürettikleri enerjiyi anlık olarak görebilirken, ekrandaki verileri gören çocuklar, daha fazla enerji üretmek için birbiriyle yarışıyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören projenin ilçedeki diğer okullarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor.