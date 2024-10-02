Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, ilçe belediye zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle Kocaeli’ndeki okul kantinlerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kamu düzeni ve vatandaşın huzuru için 7 gün 24 saat görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, yeni eğitim ve öğretim dönemn başlamasıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda Kocaeli’nin 12 ilçesindeki okul kantinlerinde; Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyesi zabıta ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa denetimler gerçekleştiriliyor.

FİYAT ETİKETİ VE HİJYEN KONTROLÜ

Yapılan denetimler çerçevesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki ürünlerin fiyat etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Gerçekleşen denetimlerde ayrıca kantinlerdeki hijyen durumu inceleniyor. Kurallara aykırı olan durumlarda ekipler kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili okul kantinlerine cezai işlem uyguluyor. Büyükşehir Zabıtası, yıl boyunca ilçe zabıta ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerini aksatmadan ve sıkı bir şekilde sürdürecek.