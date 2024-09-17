Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sokaklar Dönüşüyor-Okul Sokağı’ projesiyle okul sokaklarını öğrenciler için hem güvenli hem de neşeli hale getiriyorKOCAELİ (İGFA) - 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerimizin okullarına güven içinde gitmesi, velilerinin de huzur içinde çocuklarını okula yolcu etmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Büyükşehir’in bu alanda yaptığı çalışmalardan biri de

‘Sokaklar Dönüşüyor-Okul Sokağı’ projesi. Çocuk dostu bu projeyle okul sokakları öğrencilerimiz için güvenli hale getiriliyor. Öğrencilerimiz güvenle okuluna giderken, anne babalar da huzurla onları yolcu ediyor. Proje kapsamında Başiskele’de yer alan Levent Kırca-Oya Başar Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nun bulunduğu Hurlu Sokak, öğrenciler için güvenli ve neşeli bir sokak haline getirildi. Sokak araç trafiğine kapatılırken, peyzaj düzenlemesi yapıldı, çocukların sadece güvenle değil aynı zamanda neşeyle okula gidip gelmeleri için oyun alanları oluşturuldu.

ÇOCUK DOSTU ALANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent sokaklarını yayalar, çocuklar ve aileler için yaşanabilir alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Yaya yoğunluğu olan sokakta güvenlik zafiyetlerinin ortadan kaldırılması, çocukların okullarına giderken güvende olmaları için Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative ve Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kent sokaklarını yaya ve çocuk dostu kamusal alanlara dönüştürüyor. Bu kapsamda son çalışma Yuvacık Levent Kırca-Oya Başar Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’nun giriş-çıkış kapısının bulunduğu Hurlu Sokakta yapıldı.

Çocuklar için daha güvenli bir hale getirilen Hurlu Sokak, Türkiye’deki Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Kaan Deniz, öğrenciler ve veliler katıldı.