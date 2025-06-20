Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Okuyan Şehir Kulübü, 2025’in ilk dönemini Aytepe Diriliş Gençlik Kampı’nda düzenlenen coşkulu final etkinliğiyle tamamladı. Kitap tahlilleri, Tarık Tufan söyleşisi, flash mob ve horonla renklenen program, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Okuyan Şehir Kulübü, 2025 yılının ilk dönemini Aytepe Diriliş Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen final programıyla noktaladı.

Mart ayından bu yana devam eden kulüp faaliyetlerinde, katılımcılar Küçük Prens, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Gül Yetiştiren Adam eserlerini okuyarak kitap tahlil buluşmalarında bir araya geldi. Bu buluşmalar, grup liderleri rehberliğinde derin tartışmalar ve düşünsel paylaşımlarla zenginleşti.

Etkinliğin öne çıkan anı, yazar Tarık Tufan’ın “Her Kitap Bir Dost, Her Satır Bir Hikâye” başlıklı söyleşisi oldu. Tufan, okunan eserler üzerinden hayat, edebiyat ve insan ilişkilerine dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Katılımcılar, yazarla bire bir sohbet etme fırsatı bulurken, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, Tufan’a el emeği bir tablo hediye etti.

DOĞA, EĞLENCE VE PAYLAŞIM

Final günü, edebiyatın yanı sıra doğayla iç içe aktivitelerle renklendi. Katılımcılar, masa tenisi, ok atma, voleybol ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin tadını çıkardı. Atölye çalışmaları da yoğun ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, kulüp üyeleriyle projeyi değerlendirerek sohbet etti.

Günün sürprizleri arasında Okuyan Şehir Kulübü şarkısı eşliğinde sahnelenen flash mob gösterisi ve horon ekibinin Karadeniz ritimleriyle coşturan performansı yer aldı. Katılımcılar, el ele horon oynayarak günü neşeyle tamamladı.