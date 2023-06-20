Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapım çalışması süren Darıca Osmangazi Köprüsü ikileme ve yeni bağlantı yolları projesinde inceleme gerçekleştirdiKOCELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik akışını iyileştirecek ve ulaşımı kolaylaştırmanın yanında alternatif rotalar da sunacak olan Darıca Osmangazi Köprüsü ikileme ve yeni bağlantı yolları projesi hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrasında, “Darıca'da D-100 karayolundan Aşıroğlu Caddesi'ne ve bölgedeki sanayi alanlarına erişimi daha da kolaylaştırmak için Osmangazi Köprüsü’ne ilave köprü yapıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Bu ilave köprü, yanında yapılan bağlantı yolları ve kavşak düzenlemeleriyle birlikte ulaşımı daha güvenli ve akıcı hale getirecek. Bölgedeki ulaşım sorunlarını çözme ve daha verimli bir yol ağı oluşturma adına önemli bir adım olacak” dedi.

“HER PROJENİN ALTINDA BİR VİZYON VE ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı incelemede, teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Büyükakın, “Bu proje eser siyasetinin bir örneği ve göstergesidir. Her projenin altında bir vizyon ve çok büyük bir emek var. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetler aynı zamanda mühendislik alanında başarı demektir” ifadelerini sarf etti.

Darıca Osmangazi köprüsü projesi, Darıca ve Gebze ilçelerimizde yaşayan vatandaşların bir talepleri diyerek açıklamalarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Trafik hızına ve aksaklıklarına bu projeyle birlikte son vereceğiz. Kent için trafik hatlarının rahatlamasını çok önemsiyoruz. Ulaşılabirlik ve erişilebirlik gibi kavramların gereğini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın ve iş dünyamızın kolay ve hızlı ulaşım talebine hizmetlerimizle cevap vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.