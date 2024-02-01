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Kocaeli Büyükşehir’in toplu taşıma araçları nano gümüş teknoloji kullanılarak dezenfekte edilip her türlü patojen yok ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hizmet veren toplu taşıma otobüsleri, son teknolojik sistemlerle hijyenik hale getiriliyor. İç ve dış temizlikleri kapsamlı bir şekilde yapılan araçlar son olarak nano gümüş teknolojiyle yapılan ilaçlamayla steril hale geliyor.

ARAÇLAR YENİLENİYOR, HİJYEN SAĞLANIYOR

Büyükşehir konforlu ve doğa dostu ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını yenilerken; bu araçları vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanması için hijyeni de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Büyükşehir araçlarının her gün iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Ayrıca periyodik olarak da nano gümüş teknoloji kullanılarak yapılan temizliklerle araçlar hijyenik bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Kocaelililerin günlük hayatta sıklıkla kullandığı Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında ilk olarak dış temizlik yapılıyor. Son model otomatik yıkama makinesiyle otobüslerin dış temizliği gerçekleştiriliyor. Daha sonra uzman personel tarafından otobüs içinde detaylı temizlik yapılıyor. Araçlarda ayrıca cam, tutamaç ve yer temizliği yapılıyor.

SİSLEME İLE PATOJENLER YOK EDİLİYOR

Sisleme çalışmasında ise ilk olarak aracın içinden alınan örnek ile araçtaki kirliliğe yönelik çalışma yapılıyor. Çıkan sonuç ile araç içerisindeki patojen değerleri bulunuyor. Daha sonra 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş ve sakkarit içeren, seyreltilmeden ve içine başka kimyasal karıştırılmadan “El Tipi Elektrikli Neburatör Cihazı” ile sisleme çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmanın ardından yarım saat sonra tekrar örnekler alınarak patojen miktarı ölçülüyor.

NANO GÜMÜŞ DEZENFEKSİYON

Her araç, günlük ve periyodik detaylı temizlik olmak üzere, iç ve dış temizlikleri saha hizmetleri amirliği bünyesinde bulunan, 2 vardiya halinde, 4’lü gruplar olarak çalışan temizlik personeli tarafından yapılıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü garajında bulunan mevcut toplu taşıma araçlarının iç kısımlarına, iki ayda bir olmak üzere yılda 6 defa nano gümüş dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriliyor.

650 PATOJEN ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Sağlık sektöründe “doğal antibiyotik” olarak kullanılan nano gümüş teknolojisi, bilinen 650 patojeni çok kısa bir sürede etkisiz hale getiriyor. Sisleme ile uygulandığı tüm yüzeylere yapışan milyarlarca nano gümüş iyonu, çok defa yıkanıp yerlerinden sökülene kadar bakteri, virüs ve mikropları yok ederken üremelerini durduruyor.