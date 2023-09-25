Kocaeli'de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler düzenlenen kamp ile izcilikle tanıştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler alanında uzman eğitmenler eşliğinde izcilik eğitimleri alıyor. İzcilikte bir gün sloganıyla gerçekleşen kulüp 120 yavru izciyle gerçekleşiyor.

İzciliğin kendi kendine yetebilme, doğayı tanıma gibi bireyin karakter ve fiziksel gelişimini destekleyen birçok faydası bulunduğunun altını çizen yetkililer; ‘Özel gereksinimli çocuklarımız izcilik faaliyetlerini gerçekleştirirken daha çok gözlemliyor, problem çözme ve sağlıklı iletişim kurma yeteneklerini geliştiriyorlar. Daha çok şey deneyimleyip, yepyeni kazanımlarla elde ediyorlar’ diyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve ‘İzcilikte Bir Gün’ sloganıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde teorik eğitim de veriliyor. Program içerisinde temsili ateş yakma, çeşitli izci oyunları, izci fuları bağlama, izci selamı gibi faaliyetlerle doyasıya eğlenceli gün gerçekleştiriliyor.

ZİHİNSEL VE RUHSAL AÇIDAN GELİŞİM

İzcilik faaliyetlerinin amacı, özel gereksinimli bireylerin zihinsel ve ruhsal açıdan gelişimlerini desteklemek. Yetkililer; Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde mutfak sanatları atölyesi başta olmak üzere, el sanatları, beden eğitimi, bağımsız yaşam, müzik, halk oyunları, darama, akademik atölyeler, değerler eğitimi, seracılık vb. gibi atölyelerin yer aldığını belirtiyor. Faaliyetler hakkında 262 335 32 49 nolu telefondan detaylı bilgi alınabilmektedir.