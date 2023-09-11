Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri Yeşilay Vakfı’ndan teknolojinin zararlarını öğrendiKOCAELİ (İGFA) - ‘Her bir insan ayrı bir değerdir’ bakış açısıyla hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve gençlere yönelik projeler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylerin var olan ihtiyaçlarına yönelik eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

EĞİTİM ‘BULUT’ İSİMLİ KUKLA İLE ANLATILDI

5 Mart 1920'de tarihinde İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulan daha sonra adının "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilen vakıf, yurt genelinde farklı bağımlılık türlerine karşı eğitim ve söyleşiler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeşilay Vakfı tarafından Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler için teknolojinin zararları konulu eğitim gerçekleştirildi. Yeşilay’ın eğitmen, psikolog ve gönüllülerinden oluşan ekip tarafından verilen eğitim ‘Bulut’ isimli kukla oynatılarak gerçekleştirildi.

EĞİTİMDE ÖNERİ AĞACI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kukla olan Bulut’un teknoloji yolculuğu adlı hikâye anlatımı ve resimli slayt gösterisiyle başlangıç yapılan eğitimde, teknoloji nedir ve az kullanım ile çok kullanım arasındaki farklar anlatıldı. Teknolojinin zararları konulu teste tabi tutulan öğrenciler, sorulara ‘’doğru, yanlış, güzel ve çirkini’’ simgeleyen renkli kartlarla cevap verdi. Çözüm önerilerinin de ele alındığı eğitimde; öneri ağacı, çözüm yaprakları ve mandallar kullanıldı. Öğrenciler her cevap için öneri ağacına gelip ağaca bir yaprak astı. Böylece öneri ağacı yeşillendi. Etkinlik ve eğitimi değerlendiren soru cevap kısmıyla eğitim sonlandırılarak öğrencilere; şapka, bileklik, anahtarlık ve Yeşilay rozeti hediye edildi.