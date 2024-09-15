Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanındaki park ve bahçelerde sonbahar temizliği yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Doğa ve çevreyi koruyan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, genel hijyen çalışmalarının yanı sıra yeşil alanların bakım ve temizliğini de ihmal etmiyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil, bahçe, mesire alanları ve otoyol kenarlarında sonbahar temizliği yapıyor. Kent genelinde yapılan temizlik çalışmaları vatandaşların da beğenisi topluyor. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar, Kocaeli halkına daha ferah ve sağlıklı bir kentte yaşama imkanı sunuyor.