Kocaeli Büyükşehir, KOÜ Umuttepe Kampüsü Cami ve Otopark projesini yarıda bırakan MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kestiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Umuttepe Otopark ve Cami Yapımı projesinde 2024 yılı Ocak ayından bu yana çalışma gerçekleştirmeyen MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti.

PROJE DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Vatandaşların rahatı ve konforlu yaşamı için şehrin birçok noktasında projelerini hızla ilerleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihalelere girerek projelerin yapımına başlayan firmaların proje ilerleme denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi KOÜ Umuttepe Otopark ve Cami Yapımı projesinde 2024 yılı Ocak ayından bu yana herhangi bir çalışma gerçekleştirmeyen MST Üstyapı A.Ş.’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 247 bin 220 TL ceza verildi.

UYARILARA RAĞMEN FİRMA İLERLEME SAĞLAMADI

Umuttepe Otopark ve Cami Yapım İşinde 2024 yılı Ocak ayından bu yana firmadan kaynaklı sebeplerden dolayı çalışma yapılamamıştı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının farklı tarihlerinde ilgiyi firmaya iş programının gerisinde kaldığı ve ekip artırımı yaparak iş ve işlemlerin hızlandırılması hususunda yazılı uyarılar yaptı. Buna rağmen firma herhangi bir çalışma yapmayarak işin yarım kalmasına neden oldu.

FESİH İŞLEMİ YAPILDI, KESİN TEMİNAT GELİR KAYDEDİLDİ

Tüm bu gelişmelerin sonucunda Umuttepe Otopark ve Cami Yapım İşi için fesih işlemlerinin yapılmasına Büyükşehir idaresi tarafından karar verildi. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesi uyarınca yüklenici firmaya 15.10.2024 tarihinde 10 gün cezalı çalışma bildirimi yapılmış ve mevzuat gereğince bu süre 25.10.2024 tarihinde tamamlanmıştı. 28.10.2024 tarihinde Daire Başkanlığı makamından fesih oluru alınarak fesih işlemleri başlatılmış ve 01.11.2024 tarihinde ise yüklenici firmaya fesih oluru bildirilmişti. Bu kapsamda 08.11.2024 tarihinde durum tespit komisyonu kurularak, yazı ile ilgililere durum tebliği yapıldı. Komisyonun kurulduğu gün, mevzuat gereği ilgili yüklenici firmanın idareye sunduğu kesin teminatı gelir olarak kaydedildi ve yüklenici firmaya 10 gün cezalı çalışma için 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesildi.

BAKANLIĞA BİLGİLENDİRME YAZISI GÖNDERİLDİ

08.11.2024 tarihinde kurulan durum tespit komisyonu, 11.11.2024 tarihinde tespit işlemlerini gerçekleştirmek maksadıyla görevlendirilerek tespit tutanağı hazırlanarak onaylandı. 13.11.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yüklenici firmanın ihale yasaklısı yapılması hususunda bilgilendirme yazısı yazıldı.

İKMAL İHALESİ EN KISA SÜREDE YAPILACAK

Büyükşehir, projeyi en kısa sürede kaldığı yerden başlatmayı hedefliyor. Bu bağlamda Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından ikmal ihale dosyası hazırlandı. İdare, ivedi şekilde ikmal ihalesi işlemlerini başlatacak.