Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Namazgah Şehitliği’nin bakım ve temizliğini büyük bir titizlikle yerine getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Namazgah Şehitliği’nde bakım ve çiçeklendirme çalışmalarını yerine getirdi.

BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek ve vatandaşların ziyaretlerini daha anlamlı kılmak için şehitliklerde çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, şehitliklerin temizlik, düzenleme ve bakımını yaparak, halkın ziyaretine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.

ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI YAŞATILIYOR

Büyükşehir, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve kabirlerinin daha düzenli ve bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliklerin periyodik olarak bakım, iyileştirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’ndeki kabirler, Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi. Boya işlerini tamamlayan, bayrakları değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 adet çuha çiçeği dikti. Şehitlik, yapılan çalışmalarla pırıl pırıl hale getirildi. Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarları mevsimine göre çiçeklerle bezeniyor.