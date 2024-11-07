Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen ‘’Sıfır Atık Yönetim Sistemi değerlendirme’’ toplantısı Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde yapıldıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen “Sıfır Atık Değerlendirme Toplantısı” Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde Değirmendere Yalı Evleri’nde Hukuk Müşaviri Ezgi Ayhan, Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, ilçe belediyelerinin temizlik işleri ve çevre koruma birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve teknik personellerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Serkan Aksöz tarafından yapılan sunumda; Gölcük Belediyesince sahada yürütülen sıfır atık çalışmaları ve atık yönetimine ilişkin faaliyetler hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

2025 YILINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Sıfır Atık Şube Müdürü Kılıç tarafından yapılan bilgilendirmede sıfır atık yönetim sistemine ilişkin il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken 2025 yılında yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, sahada yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar paylaşılarak, belediyelerce yapılacak ortak hizmet çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.