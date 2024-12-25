Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı” İSU Genel Müdürlüğü sahasında başarıyla tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı”, 36 kuruluş ve 500 katılımcının görev almasıyla başarıyla tamamlandı.

30’UN ÜSTÜNDE EKİP KATILDI

Koordinasyonunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın üstlendiği, saha yönetimini İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı “21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı” başarıyla gerçekleşti. İSU Genel Müdürlüğü ana hizmet binası bitişiğinde bulunan, güncel yapı teknolojileriyle yeniden inşa edilmek üzere yıkılacak olan ek hizmet binasında gerçekleşen tatbikata kent genelindeki afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren 30’un üstünde STK ve kamu kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri katıldı.

BİNA İÇERİSİNDE KURTARMA ÇALIŞMASI

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın İSU Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında kullanılan binada, katılımın yoğun olmasından dolayı aynı anda birden fazla arama kurtarma ekibinin çalışacak olmasına göre risk değerlemesi yapıldı. Senaryo Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD tarafından İSG standartlarına göre oluşturuldu. Binanın statik durumu Yapı Kontrol Dairesi tarafından kontrol edilerek delme işlemlerinin yapılacağı alanlar belirlendi.

AYNI ANDA, KARADA VE DENİZDE

İSU Genel Müdürlüğü sahasında gerçekleştirilen “21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı”, UMKE ekipleri ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle tamamlandı. Tatbikatın bir bölümü de Değirmendere sahilinde gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibi, Deniz Polisi, DESSAT, Nicomedia ve IHH Su Altı Arama Kurtarma ekipleri birlikteliğinde kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi.