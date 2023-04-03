Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla her sene olduğu gibi sivrisineksiz bir 2023 yılı yaz sezonu için ara vermeden çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi larva döneminde olan sivrisinek ve karasinekle mücadelesini sürdürüyor.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için Kocaeli’nin tüm ilçelerinde larva oluşabilecek noktalar tespit edilerek fiziksel, kimyasal, kültürel ve biyolojik yöntemlerle uygulama yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılırken, özellikle yaz aylarında olası sinek oluşumuna karşı erken tedbir alınması büyük önem taşıyor. Böylece sivrisinek üreme alanlarında bulunan larvaların ergin hale gelmeden yok edilmesini sağlamak amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Birimi 33 ekip ve araç, 71 personel, hem karada hem suda gidebilme özelliği olan 1 adet 4x4 amfibik araç ile uygulama çalışmalarını yürütüyor.

DURGUN SULARDA ÜREME

Sivrisinekler doğru bilinenin aksine kışın da hangi evrede olursa olsun yaşayabilir. Yumurtadan çıkan sivrisinek yavrularının (larva ve pupa), büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duyar. Bu, çamurlu bir yağmur suyu, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş bir su olabilir. Bir dişi sivrisinek tek yumurtlamada yaklaşık 400 adet yumurta bırakabilir. Ortalama 3 hafta yaşayan sivrisinekler yaklaşık 3 defa yumurtlama yapabilirler. Yani bir sivrisinek hayatı boyunca yaklaşık 1.200 yumurta bırakabilir.

AÇIK KAPTA SU BULUNDURMAYIN!

Yetkililer sivrisinekle mücadele ve sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla evlerin etrafında bulunan su depolama tankları, kova, varil, bidon gibi su biriktirme kaplarının üzerlerinin kapatılmasının gerekli olduğunu belirtiyor.

Yağmur sonrası oluşan su birikintilerinde, oluklarda, saksı altlarında bırakılan sular da bir süre bekletildiğinde sivrisineklerin üremesi için ideal bir ortam oluşturduğunun altı çiziliyor. Yetkililer sivrisinekle mücadele konusunda geçen yıllarda ki vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletmekte, bu sene de aynı hassasiyetin sürdürülmesi için etrafta gördüğümüz su birikintilerinin sivrisineklere ortam oluşturmayacak duruma getirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.