Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli’nin dokuzuncu,Başiskele’nin ise ikinci skate parkını Yeşilyurt Mahallesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin yanında inşa etti.KOCAELİ (İGFA) - Dünyanın dört bir yanında gençlerin sıkça tercih ettiği bir adrenalin sporu olan kaykaya, Kocaelili gençler de büyük ilgi gösteriyor. Adrenalin tutkusu olan gençlerin birlikte vakit geçirebilecekleri alanlar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin dokuzuncu, Başiskele’nin ise ikinci skate parkını Yeşilyurt Mahallesi’nde yaptı. Böylece Büyükşehir, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi meydanına tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate parkı yaparak gençlerin hizmetine sunmuş oldu.

YETENEKLİ GENÇLER KEŞFEDİLİYOR

Gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapan Büyükşehir, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’nin ardından bir skate park da Yeşilyurt Mahallesi’ne inşa etti. Tüm spor dallarında olduğu gibi kaykay sporunun da kent gelenine yayılması için çalışmalar yürüten Büyükşehir, yeni skate parklar oluşturmaya devam edecek. Büyükşehir tarafından yapılan skate parklar, aynı zamanda kaykay sporu için yetenekli gençlerin keşfedilmesini sağlayacak.