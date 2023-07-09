Kocaeli'de stadyum bağlantı yolu kapsamında TEM’in Ankara istikameti servis yoluna aktarıldı. Otoyol altındaki menfez yıkılarak yerine krişli prefabrik köprü yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu kapsam TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti servis yoluna aktarıldı. Alikahya Hyundai Fabrikası önünde yer alan TEM Otoyolu altındaki menfez yıkılarak yerine krişli prefabrik köprü yapılacak.

700 METRE UZUNLUKTA SERVİS YOLU

TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımı esnasında trafik akışının aksatılmaması için yıkım aşamalı gerçekleştirilecek. İlk aşamada Ankara istikameti daha sonra İstanbul istikametinde menfez yıkımı yapılacak. Menfez yıkım işine başlanmadan TEM Otoyolu yanında 700 metre uzunluğunda servis yolu oluşturuldu. Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşım yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki 30 metre genişlikli olarak planlanmış imar yolu ile sağlanacak. Proje kapsamında 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde 1 adet çelik yaya üst geçidi inşa edildi. D-100 ve Yirim Deresi üzerine öngerme kirişli köprü inşa edildi. TEM Otoyolu üzerinde de eski köprü yıkılarak yerine öngerme kirişli köprü inşa edilecek.