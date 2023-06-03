Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde düzenlenen Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde Türkiye’nin en hızlı jetlerinin yer aldığı Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası’nın 2023 yılı ilk yarışları başladı.

Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde gerçekleşen şampiyonaya 4 farklı branş ve 8 kategoride 53 yarışmacı kayıt yaptı. Hem kadınlarda hem gençlerde ve büyük sınıf Türkiye’nin en hızlı jetlerinin kıyasıya mücadele edeceği şampiyona yarın sona erecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 53 sporcu ve teknik ekip, bu şampiyona için Kocaeli’ne geldi.

SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası büyük bir heyecanla start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım yaptığı açıklama da sporun tüm branşlarında var olmaya, başarı sağlamaya ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ses getirmeye devam edileceğini ve sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Kocaeli’de büyük spor organizasyonları yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “Bu tarz su sporları organizasyonlarına genellikle sporun başkenti Kocaeli ‘de ev sahipliği yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak su sporların ülkemizin de gelişimine öncülük ediyoruz. Özellikle su sporların merkezi olarak Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde bütün her şeyi ile Türkiye Şampiyonalarının yanı sıra uluslararası organizasyonlar yapmak için hazırız” ifadelerini kullandı.