Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporda Ben de Varım” ile özel bireylerin hayatına dokunuyor. Evden çıkamama korkusu yaşayan Tahir Alaca şimdi turnuvalarda başarı elde ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı “Sporda Ben de Varım’’ projesiyle bireylerin fiziksel, sosyal ve topluma uyum becerilerini kazandırıyor.



Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Sporda Ben de Varım” projesi kapsamında yürüttüğü floor curling branşına katılan Tahir Alaca, evden çıkamama korkusunu yenerek turnuvalarda mücadele veriyor. “Sporda Ben de Varım” ile spor hayatına 3 yıl önce başlayan 24 yaşındaki Tahir Alaca, sporun kendisine özgürlük kattığını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Sporda Ben de Varım” projesine katıldığı için mutlu olduğunu belirten Tahir Alaca, geldiği noktayı “spor bana özgürlük kattı” ifadesiyle özetledi. Alaca, “Sporda Ben de Varım” projesi sayesinde sporla tanıştım. Floor curling ile başlayıp diğer branşlarla devam ettim. Spor benim özgüvenimi arttırdı. Artık daha aktifim. Tek başıma otobüse binip neredeyse her yere gidebiliyorum. Arkadaşlarım ve anneleriyle keyifli ortam oluşturuyoruz. Çok eğleniyorum ve bu sayede 3 yıl içinde hayatımda çok anı biriktirdim” dedi.

“BU PROJE SAYESİNDE ÇOK MUTLUYUM”

Doğuştan Serebral Palsi hastası olan Tahir Alaca özel bir anısını da paylaşarak, “3 yıl önce bu proje ile spora başladım. Spora başladıktan 1,5 sene sonra aileme ‘evden artık tek başıma çıkmak istiyorum’ dedim. Ailem benim için endişelenip, ‘yapamazsın’ diyerek bu istediğimi kabul etmedi. Bir sabah herkes uyurken ayakkabılarımı kendim giyip tek başıma dışarı çıktım. Seka Park’a gittim, tek başıma dolaştım, tek başıma yemek yedim ve eve geri döndüm. Bunu ilk kez yapıyordum ve çok mutlu oldum. Bu spor sayesinde özgüvenim gelişti. Artık tek başıma her yer gidebiliyorum. Bu projeyi bize hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve uygulayan ekibe çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde çok mutluyum” ifadelerini kullandı.