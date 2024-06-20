Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kulmahmut Mahallesi’nde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini verimli şekilde sürdürebilmesi için il genelinde sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit Kulmahmut Mahallesi’nde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında oluyor.

ÇİFTÇİLER SU SIKINTISI ÇEKMEYECEK

Bu destekler kapsamında, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan üreticilerin sorun yaşamaması, yaz aylarında su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi için Kocaeli genelinde tıkanan ve işlevini yerine getirmeyen tarımsal sulama kanallarını ve kanaletleri ıslah ediyor. Bu çalışmalarla çiftçiler su sıkıntısı çekmeden tarla ve bahçelerinde ürün yetiştirebilecek.

İzmit Kulmahmut Mahalle Muhtarı Fikret Uğurlu, tıkalı olan su kanallarının temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulundu. A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgede, tarım arazilerinin sulandığı sulama kanalının ve kanaletlerin temizlik ve bakım çalışmasını yaptı. Kanallarda su akışına engel olan toprak birikintisi, ot ve ağaç dalları temizlendi. Ekipler, kanal boyunca iş makinaları ve makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yaptı. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen kısımlara koruge boru monte edildi. Kanalların bazı Çiftçiler de gönüllü olarak imece usulü ile çalışmalara katılarak, ekiplere destek verdi.

100 BİN DEKAR ARAZİ SULANIYOR

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, 2024 yılı sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Şu ana kadar, Kocaeli genelinde 100 bin dekar tarım arazinin su ihtiyacını karşılayan sulama kanalların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.