Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze’deki 100 bin dekar tarım arazisini besleyen sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor.

A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze ilçelerindeki 100 bin dekar tarım arazisini besleyen sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında oluyor.

Bu destekler kapsamında, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan çiftçilerin sorun yaşamaması, yaz aylarında su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi için Kocaeli genelinde tıkanan ve işlevini yerine getirmeyen tarımsal sulama kanallarını ve kanaletleri ıslah ediyor.

ÇALIŞMALAR YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Ekipler, İzmit, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze ilçesinde sorumluluk alanında olan 100 bin dekar tarım arazisinin sulandığı sulama kanalları ve kanaletlerin tıkanan bölümlerinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında kanallarda su akışına engel olan toprak birikintisi, otlar ve ağaç dalları temizleniyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kanal boyunca iş makinaları ve makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yapıyor. Büyükşehir A Takımı ekipleri, 2023 yılı sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca kent genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Öte yandan Büyükşehir, Kocaeli genelindeki tarımsal amaçlı sulama tesislerinin kapalı sisteme dönüştürülmesiyle ilgili çalışma da sürdürüyor.