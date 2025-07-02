Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz tatiline keyifli bir başlangıç yapmak isteyen çocukları atlarla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Karneni Al, Maceraya Başla” etkinliğiyle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. 6-14 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte minikler ilk binicilik deneyimlerini yaşadı.

AT BİNMENİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yaz tatiline özel olarak düzenlediği “Karneni Al, Maceraya Başla” etkinliğiyle çocuklara keyifli bir gün yaşattı. 6-14 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ilk binicilik deneyimlerini yaşayan miniklerin heyecanları yüzlerinden okundu. Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde yapılan programda çocuklar hem eğlendi hem de ata binmenin keyfini çıkardı.

AİLELERDEN YOĞUN İLGİ

Etkinlik, çocukların yanı sıra velilerden de yoğun ilgi gördü. Doğayla iç içe geçen bu özel günde aileler, çocuklarının at üzerindeki ilk anlarına tanıklık etti. Uzman eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde gerçekleştirilen programda miniklerin heyecanı gün boyu sürdü.

EĞLENCELİ VE GÜVENLİ BİR DENEYİM

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocukların hem fiziksel gelişimine hem de özgüvenlerine katkı sağlandı. Binicilik eğitimiyle desteklenen programda çocuklar, sporun ve doğanın bir araya geldiği keyifli bir tatil başlangıcı yaptı. Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam edecek.