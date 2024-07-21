Kocaeli’de 17 dönümlük alanda inşa çalışmaları süren dünya standartlarındaki tenis merkezi şekillenmeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinin gelişmesine yönelik çalışmalarında hız kesmiyor.

Bu bağlamda Lastik İş Sosyal Tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda yapımı devam eden dünya standartlarındaki tenis merkezi şekillenmeye başladı. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak olan projede çalışmalar devam ediyor. Proje içerisinde yer alan sosyal tesis binasında seramik çalışmaları ile duş ve lavabolarda kompakt panel kapı montajı tamamlandı. Yapının tavan astarı ve dış cephe boya çalışmaları ise devam ediyor.

TENİS KORTLARI

Proje kapsamında balon kort çizgi boyama çalışmaları tamamlandı. Sert kort kiriş demir donatı ile toprak kort kiremit tozu sulama çalışması devam ediyor. Ayrıca toprak kort etrafındaki aydınlatma ve armatörlerin montajı sürüyor.

Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez kentin en büyük tenis tesisi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis içerisinde cafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 adet ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay bayan soyunma odası ve duş bulunuyor. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 adet saha bulunacak.