Kocaeli Büyükşehir’in 11 bin 305 metrekare alanda yapımına başladığı, 14 tenis kortundan oluşan İzmit Tenis Merkezi’nin inşası tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Sporun her branşına destek veren ve ‘Sporun Başkenti’ olma hedefiyle çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 bin 305 metrekare alan üzerinde 14 tenis kortunun yer aldığı İzmit Tenis Merkezi’nin inşasını tamamladı.

DÜNYA STANDARTLARINDA, MODERN TESİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor alanında şehre kattığı önemli çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli Fuar alanında İzmit Tenis Kulübü’nün işlettiği alan, İzmit Millet Bahçesi çalışmaları nedeniyle yıkılmış, yeni tesislerin inşaatına İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde, Lastik İş Sosyal Tesisleri yanında yer alan 11 bin 305 metrekarelik arazi üzerinde başlanmıştı. Söz konusu alanda yapımına başlanan, dünya standartlarındaki tenis merkezinin inşaatı tamamlanarak bölgeye modern bir tesis kazandırıldı.

KOCAELİ’NİN EN KAPSAMLI TENİS MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan uluslararası standartlarda ve Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olan yeni tesislerde; 6 balon tenis kortu, 4 açık toprak ve 4 kapalı olmak üzere toplamda 14 tenis kortu bulunuyor. Sosyal tesis içerisinde ayrıca; kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay ve bayan soyunma odası ile duş kabinleri yer alıyor.

TENİS TUTKUNLARINI HEYECANLADIRAN PROJE

Her yaş ve seviyedeki tenis oyuncularına uygun imkânlar sunacak olan İzmit Tenis Merkezi, farklı zorluk seviyelerine hitap eden kortlar, modern altyapı ve sosyal alanları ile tenis tutkunlarının en gözde yeri olacak. Tesiste ayrıca tenis sporunu öğrenmek isteyenler için hizmet sunulacak olup, tenisin yanı sıra sosyal aktivitelerde de bulunabilecekleri modern bir ortam oluşturuldu. Tenis severler, tesislerin hizmete girmesini sabırsızlıkla bekliyor.

TENİS SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle kenti bir spor merkezi haline getirmeyi amaçlarken aynı zamanda bölgedeki spor altyapısını güçlendirerek, gençlere ve tüm tenis severlere kaliteli spor yapma imkânı sunmayı da hedefliyor. Yeni tenis merkezi, şehrin spor hayatına büyük katkı sağlarken, tenis sporunun yaygınlaşmasına imkân tanıyacak.