Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi aromatik bitkilerden biberiyenin hasadına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda toprakla buluşturulan tıbbi aromatik bitkilerin hasadına başlandı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 4 milyon 890 bin aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedeflenen proje ile ayrıca kadın çiftçilere de istihdam sağlanıyor.

MEVSİMİN İLK BİBERİYE HASADI BAŞLADI

Bu sezonun ilk biberiyelerin hasadı, Derince ve Kandıra ilçelerinde yapılmaya başlandı. İl genelinde 2021 ve 2022 yıllarında toplam 250 ton biberiye hasadı yapılırken, bu sene rakamın yaklaşık 150 ton olması bekleniyor. Aromatik bitkilerin hasadı, insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla da yapılıyor. İlk kez Kocaeli’de kullanılan makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş.’nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş. teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.

KOCAELİ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİNİN MERKEZİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesince yürütülen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile "sanayi kenti" Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin de merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyada milyarlarca dolarlık hacme sahip tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı, Kocaeli için de önemli bir kazanç kapısı olacak. Bu bağlamda Kocaeli’de üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler iç piyasanın yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacak.