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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin 500 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyük coşku yaşanan törende Başkan Büyükakın, en düşük ücretin 35 bin 40 TL olduğunu açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 10.500 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen imza töreninde Büyükşehir çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a alkış ve sloganlarla teşekkür etti. Sözleşme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı tarafından imzalandı.

“MUTLUĞUN RESMİNİ BİRLİKTE ÇİZDİK”

İmza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Mutluluğun resmini yapabilir misin derler ya işte mutluluğun resmi bu. Mutlu şehir diye yola çıktık. ‘Allah razı olsun’ desinler diye çalıştık. Hep belediye şehrin bize bir emanetti ve bu emanetin gereğini yapacağız dedik. Ben bunu bir başıma yapmadım. Sizlerle yaptım. Bu şehir belediyenin hizmetlerinden memnunsa sizlerin sayesinde oldu. Çalışanları mutlu olmayan bir şehrin mutlu olması mümkün değil. Öncelikle çalışma arkadaşlarımızı mutlu etmek istedik” dedi.

BÜYÜKAKIN ÇİRKİN ALGIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en borçlu belediye olduğu algısına değinen Başkan Büyükakın, “Anlatmamıza rağmen Tahir Büyükakın Büyükşehir Belediyesi’ni borç batağına batırdı diyebiliyorlar. Bu Yuvacık Barajı’nın borcu. Büyükşehir Belediyesi’ni borç batağına batıran sizsiniz. Borç yönetimi sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Hazine’den başka kimseye borcumuz yok. Bankaları ve diğer borçları eklediğimizde en borçlu belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sigortasını, vergisini ödeyemeyen ve kapısına haciz dayanan bu zihniyetteki belediyeler ortada” ifadelerini kullandı.