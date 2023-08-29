Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecekKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Çarşamba günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvay 30 Ağustos Çarşamba günü (yarın) tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Aynı şekilde deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAZI HATLARDA MEVCUT TARİFE DEVAM EDECEK

Öte yandan İzmit-Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250C, 250G, Hat 700 ve mavi bayraklı sahillere giden 800K, 800C ve 800CK mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.