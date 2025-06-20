Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak için “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nde ilk kazmayı vurdu. 16 kilometrelik modern güzergâh, 9 köprü, 7 menfez ve 2 yaya üstgeçidiyle bölge ulaşımına konfor ve güvenlik katacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. D-130 Karayolu’nda yoğunluğu azaltmayı hedefleyen “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nde çalışmalar başladı.

16 kilometre uzunluğundaki yeni ulaşım koridoru, modern tasarımıyla Başiskele ve çevresinde trafik akışını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

PROJENİN DETAYLARI: GÜÇLÜ ALTYAPI VE GÜVENLİK

Proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayalar için 2 yaya üstgeçidi inşa edilecek. Yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak, zemin güçlendirme için 15 bin 500 metre forekazık ve 26 bin metre derin karıştırma çukuru oluşturulacak. Hafif dolgu için 100 bin metreküp geofoam kullanılacak. Yol yapımında 167 bin ton plent miks temel ve asfalt, 30 bin metreküp beton ve 5 bin 500 ton nervürlü demir ile dayanıklı bir altyapı sağlanacak.

ALTYAPI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Proje, 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre otokorkuluk imalatıyla altyapı ve trafik güvenliğini güçlendirecek. Bu çalışmalar, yolun uzun ömürlü olmasını ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Tamamlandığında, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi sürücülere alternatif bir güzergâh sunarak D-130 Karayolu’ndaki trafik yükünü hafifletecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle kentte konforlu, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturmayı amaçlıyor.