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Geçtiğimiz 2023 yılında ulaşım alanında birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını 2024’te de sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla ulaşım alanında geride bıraktığımız 2023 yılında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını 2024 yılında da devam ettiriyor. Büyükşehir, 250 trafik izleme kamerası, 139 adet hız sensörü, 105 adet bilgilendirme ekranı, GABARİ Kontrol Sistemi ve AUS gibi sistemlerle Kocaeli’de ulaşımın adeta röntgenini çekiyor.

250 TRAFİK İZLEME KAMERASI

Kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı Büyükşehir Belediyesi tarafından takip ediliyor. Sorunlara zamanında müdahale edebilmek için 2023 yılı itibariyle 250 adet trafik izleme kamerası devreye alındı. Trafik izleme kameralarının görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD gibi birimlerinde hizmetine sunuluyor. Bu sayede emniyet birimleri, adli vakalarda, AFAD Başkanlığı, çetin kış şartlarında, vatandaşlar ise maddi hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarında gerekli yasal başvuru ile sistemlerden faydalanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA ANLIK TAKİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birlikteliğiyle Kocaeli geneli ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğunun anlık tespiti amacıyla ilk etapta 40 adet olan bluetooth tabanlı sensörün kurulumu, 2023 yılsonu itibariyle 139’a ulaştı. Sensörlerle ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğu anlık ölçülüyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri Trafik sensörleri sayesinde ortalama trafik hızı, belirlenmiş hedeflere varış süresinin hesaplanması, sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi ve kent geneli bölgeler arası toplu araç hareketlerinin analizi yapılıyor.