Tramvaylarda kapasite artırımına gideceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bir yıl içerisinde çift tramvaylarla çalışmaya başlayacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaşımpark önünde yeni tramvay araçlarının tanıtımını yaptı. Tramvaylarda kapasite artırımına gideceklerini belirten Başkan Büyükakın, “2024 Aralık ayından itibaren kuplaj çalışması yapılmış çift tramvaylarla çalışmaya başlayacağız” müjdesini verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya stat bölgesine uzanacak tramvay hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların konforlu ulaşımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 adet yeni tramvay aracı satın aldı. Büyükşehir Belediyesine teslim edilen 2 tramvay aracı Başkan Büyükakın’ın katıldığı programda raya indirildi. Ulaşımpark Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve Ulaşımpark personeli katıldı.

“KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ”

Yeni alınan 10 tramvaydan teslim edilen ilk ikisinin devreye alındığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Alikahya tramvay hattı bittiğinde 3.8 km’lik bir tramvay hattı mevcut güzergahımıza eklenecek. Bu çalışma tamamlandığında 90 bin yolcu taşınmış olacak tramvay hatlarımızda. İlk başladığımız zaman tramvay hattının 14 bin yolcu taşıması ön görülüyordu. Kısa sürede bu rakamların üzerine çıkıldı. Alikahya tramvay hattı projesiyle birlikte mevcut tramvay duraklarında da bir çalışma yapıyoruz. İstasyonlarımızı genişleteceğiz. Uç uca eklenmiş 2 tramvay sığacak hale getireceğiz” ifadesini kullandı.

“1 YIL İÇERİSİNDE DURAKLAR BÜYÜYECEK”

Konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “İstasyonların genişlemesiyle bu istasyonlara uygun tramvay araçları sipariş ettik. 10 adet tramvay aracı satın aldık. Bugün ikisi bizlere teslim edildi. Önümüzdeki süreçte 8 araç daha teslim edilecek. Mevcut istasyonlarımızda kuplaj çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Bununla birlikte 2024 yılı aralık ayı itibariyle tramvaylarımız ikili şekilde çalışmaya başlayacak. Tramvayda günlük 70 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu rakamlar da katlanacak. Biz toplu taşıma içerisindeki raylı sistemlerin payını arttırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

İLK SÜRÜŞÜ BAŞKAN BÜYÜKAKIN YAPTI

Konuşmanın ardından teslim alınan 2 tramvay aracı raya indirildi. Araçta ilk test sürüşünü Başkan Büyükakın yaptı. 28 ile 33 metre uzunluğunda olan yeni araçlar mevcut hat üzerinde tekli ve çiftli çalışabilecek.