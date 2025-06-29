Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Yaşar Doğu - Vehbi Emre - Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası’nda 16 ülkeden 600 sporcu mücadele ediyor; Başkan Tahir Büyükakın’a spora katkılarından dolayı teşekkür edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Yaşar Doğu - Vehbi Emre - Hamit Kaplan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Turnuvanın ikinci gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de katıldı.

“SPORUN BAŞKENTİ OLMAK İSTİYORUZ”

Başkan Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, “Bu organizasyona ev sahipliği yapmak şehrimiz için büyük bir onur. Kocaeli’yi sporun başkenti yapma vizyonumuzla, sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. 16 ülkeden 600 sporcunun katıldığı bu etkinlik, şehrimiz adına kıvanç verici. Sporcularımızın azim ve mücadelesini yürekten tebrik ediyorum” dedi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, spora verdiği destekten dolayı Büyükakın’a teşekkür etti.

16 ÜLKEDEN KIYASIYA MÜCADELE

Fransa, Tacikistan, Gürcistan, ABD, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Türkiye’den yaklaşık 600 sporcunun yarıştığı turnuva, final maçlarıyla devam ediyor.

61, 70, 79, 92 ve 125 kilogram serbest stil karşılaşmalarıyla tamamlanacak organizasyon, tüm sporseverlere açık.