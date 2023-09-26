Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destek verdiği Ümmet Camii, dualarla açıldı. Camide 28 Eylül Perşembe akşamına kadar kutsal emanetler sergilenecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin karşısına yapılan Ümmet Camii dualarla açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin destekleriyle açılan Ümmet Camii, bölgedeki ihtiyacı karşılayacak. Caminin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Seka Hastane Camii Yaptırma Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“CAMİLER BİRLİK VE BERABERLİĞİN ADRESİ”

İlahiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kocaeli Milletvekili Yılmaz, “Mescitlerimizin ve camilerimizin toplumsal hayatta rolü büyük. Birlik ve beraberlik istiyorsak adres burası. İnananları bir araya getiren, bizleri kardeş kılan yer burası” dedi. “Her öğretisi insanlığın kurtuluş reçetesi olan bir dine mensubuz” ifadelerini kullanan Yılmaz, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.