Üçüncüsü gerçekleştirilen Gençlik Şöleni’ne katılan vatandaşlar unutulmayacak bir akşam yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde üçüncüsü gerçekleştirilen Gençlik Şöleni’nde unutulmayacak bir akşam yaşandı. Darıca Eray Şamdan Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Hüseyin Çelebi, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HEMŞERİ DERNEKLERİNİN YANINDAYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Vekili Soba, hemşeri derneklerinin önemine vurgu yaptı. Soba, “STL’lar hem doğduğumuz hem de yaşadığımız şehirleri güzelleştirme, geliştirme anlamında büyük öneme sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşeri derneklerini her zaman destekliyoruz. Bundan sonra da yapacakları çalışmada yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

UNUTULMAYACAK BİR AKŞAM YAŞANDI

Darıca 3. Gençlik Şöleninde, çeşitli spor branşlarında Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ödüller verildi. Ödül töreninin ardından Karadenizli sanatçılar sahne aldı. Şölene katılan vatandaşlar unutulmayacak bir akşam yaşadı.